Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a convoqué plus de soixante-dix ambassadeurs et diplomates étrangers à la Kirya à Tel-Aviv. Il sera accompagné du ministre des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy. Le Premier ministre dressera un état des lieux de la situation face au Hamas et à Gaza et tentera de convaincre les diplomates – en tout cas ceux qui seront de bonne foi – du bien fondé de l’action de Tsahal face aux organisations terroristes.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90