Le Premier ministre a d’abord informé les ministres et députés de son parti qu’il avait reçu une invitation officielle de la part du président Idriss Déby de se rendre au Tchad, invitation qu’il a acceptée avec plaisir. Le chef du gouvernement a souligné avec plaisir la véritable “éclosion diplomatique” israélienne dans tous les continents et y compris dans le monde arabo-musulman. Et il a annoncé que ce n’est pas fini…

Binyamin Netanyahou a ensuite fait un lien entre les positions qu’il défend et le réchauffement des relations entre Israël et toute une série d’Etats musulmans: “Un certain nombre de Premiers ministre israéliens ont cru s’attirer la sympathie de la communauté internationale en faisant des concessions dangereuses, y compris le démantèlement de localités entières. Chez moi cela n’est jamais arrivé et cela n’arrivera jamais! Nous assistons même à un effet inverse: nous nous attirons la sympathie et le respect de beaucoup de pays, y compris de pays arabes, grâce justement à nos positions fermes. Notre détermination et notre puissance, celle de nos citoyens, nous ouvrent de plus en plus de portes. C’est la substance de notre politique, contrairement à d’autres (…) Nous croyons en la paix mais dans une position de force. Nous croyons dans des alliances qui sont le produit de notre puissance technologique, économique, militaire et la qualité de nos services de renseignements…”.

Binyamin Netanyahou a ensuite évoqué la visite en Israël du président tchèque Miloš Zeman: “Nous allons recevoir aujourd’hui à la Knesset un ami personnel et un grand ami de l’Etat d’Israël, le président tchèque. Un jour il m’avait dit ‘Leshana Habaa Biyroushalaïm, je ferai transférer notre ambassade à Jérusalem’. Aujourd’hui, il accomplit le premier pas avec l’inauguration à Jérusalem de la Maison tchèque qui servira d’embryon de la future ambassade”.

Photo Miriam Alster / Flash 90