Lors de la séance hebdomadaire du Likoud, le chef de l’opposition a attaqué la politique étrangère menée par le tandem Lapid-Benett, et notamment sur la cour faite à la Jordanie. Il a souligné l’importance de la rencontre entre le Premier ministre et le roi Abdallah II, mais à un « petit détail » près, l’absence de réciprocité : « Naftali Benett n’a pas compris que pendant qu’il donne de l’eau à la Jordanie, celle-ci donne du pétrole à l’Iran.

L’ancien Premier ministre a rappelé que « l’allié stratégique d’Israël » a accepté de faire passer sur son territoire un pipeline qui relie l’Irak à l’Egypte, permettant ainsi à l’Iran de se procurer du pétrole et donc une puissance économique qui lui sert à son programme nucléaire. « Benett était sûrement trop ému de rencontrer le roi Abdallah II qu’il a oublié qu’il devait demander quelque chose en échange de l’eau fournie par Israël », a souligné le chef du Likoud. Binyamin Netanyahou a également établi un parallèle direct entre l’arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe et l’annonce par le sultanat d’Oman de l’arrêt du processus de normalisation avec Israël et de son rapprochement avec l’Iran : « Je vous rappelle ma rencontre réussie avec l’ancien sultan et ce qui s’en était suivi. Mais aujourd’hui, tout va dans la direction inverse, pour une raison simple : la force et la puissance rapprochent, la faiblesse éloigne. Ce gouvernement est en train de détruire tous nos acquis… ».

L’ancien Premier ministre a également attaqué directement son successeur : « Si Mansour Abbas demande à Naftali Benett de se tenir sur un pied, il le fera. Benett sera obligé de capituler face aux exigences des partis arabes et post-sionistes afin de se maintenir au pouvoir. C’est un Premier ministre faible qui ne résiste pas aux pressions. Il remplit un rôle de façade. C’est un Premier ministre-fantoche d’un gouvernement israélo-palestinien, comme l’a dit Ahmad Tibi ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90