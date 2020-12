Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a donné mercredi soir une conférence de presse faisant suite au vote en lecture préliminaire sur la dissolution de la Knesset. Il est revenu sur la crise du Corona et a promis qu’un vaccin sera bientôt acquis, insistant sur la nécessité de poursuivre la discipline et respecter les consignes.

Sur le plan politique, il a exhorté Benny Gantz et Bleu-Blanc à se ressaisir et ne pas mener le pays vers des élections. « La porte est encore ouverte » a souligné le Premier ministre, rajoutant que la population attend de réponses à la crise sanitaire et économique et non pas des élections. Binyamin Netanyahou a tout de même mis comme condition que Bleu-Blanc cesse de se comporter en opposition ou même en gouvernement au sein du gouvernement. Il a constaté avec regret que c’est la première fois dans l’histoire politique d’Israël qu’un parti membre d’un gouvernement mette autant de bâtons dans les roues et se comporte avec autant d’hostilité envers le chef de ce gouvernement.

Durant son intervention, le Premier ministre a également attaqué Naftali Benett et Yaïr Lapid, les accusant d’avoir la critique facile sans avoir les responsabilités, et concernant Naftali Benett, il l’a également accusé de vouloir « couronner » Yaïr Lapid ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90