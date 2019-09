En raison de la situation politique complexe attendue pour ces prochaines semaines, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annulé son voyage à New York où il devait participer à l’Assemblée générale de l’ONU. C’est le ministre des Affaires étrangères Israël Katz qui le remplacera et s’exprimera à sa place.

Le Premier ministre a reçu mercredi les dirigeants des partis de sa coalition afin de former un bloc qui empêchera Benny Gantz de former un gouvernement sans le Likoud. Cette coalition mènera ensemble et sous sa direction les négociations en vue de la formation d’un gouvernement d’union. Invité sur le plateau de Hadashot 12, le ministre a déclaré à ce propos: “Au Likoud nous avons deux principes d’acier: nous ne lâchons pas le président du parti ni nos partenaires naturels”.

Lors de la séance du Likoud à la Knesset, Binyamin Netanyahou a également reçu le soutien total des députés du parti. Les rumeurs diffusées par les médias quant à une possibilité de “putsch” au sein du Likoud sont davantage un voeu de leur part qu’un scénario réaliste. Le Likoud indique que Bleu-Blanc devra lever le boycott de Binyamin Netanyahou afin de former un gouvernement d’union pour ne pas aller vers une troisième élection.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90