Samedi soir, le Premier ministre Binyamin Netanayhaou est intervenu à la télévision pour annoncer toute une série d’allègements dans le domaine économique afin de « relancer la machine » de manière progressive. Ces mesures devront être entérinées par le gouvernement dans les heures qui suivent et entreront en vigueur dimanche ou lundi. Ces allègements attendus par des centaines de dizaines de milliers de citoyens sont notamment la conséquence d’une baisse du nombre des malades gravement atteints et des malades mis sous assistance respiratoire.

Après les Premier ministre, les directeurs-généraux des ministères de la Santé et des Finances sont entrés dans les détails, mais voici globalement les allègements annoncés par Binyamin Netanyahou:

Retour au taux de 30% (15% aujourd’hui) du nombre d’employés par entreprise.

L’industrie, les services et le high-tech pourront augmenter ce taux à condition qu’elle respectent toute une série de conditions très strictes réunies sous un « label violet » (Tav Sagol) qui sera soumis à un contrôle très strict. Afin de permettre la reprise rapide de ces activités, les employeurs n’auront pas besoin de demander une autorisation préalable à l’administration: ils feront une déclaration sur l’honneur selon laquelle ils respectent ce label, et un contrôle aura lieu a posteriori avec éventuellement des graves sanctions en cas de non-respect de ce label.

Maintien de l’interdiction de retour au travail pour les plus de 67 ans et ceux qui ont des maladies chroniques (diabète, maladies cardiaques, hypertension etc…)

Réouverture d’une grande partie des commerces, excepté les marchés et les centres commerciaux. Notamment: blanchisseries, meubles, informatique, textiles, électronique, optique, coiffeurs, librairies, papeteries, articles ménagers, articles de sports, articles de couture etc. Les consignes seront très strictes; nombre de clients restreints (4 par 100 m2, huit pour 200 m2 etc), obligation de mesurer la température à l’entrée, obligation de rendre compte de la moindre personne malade, interdiction de contact physique etc.

Réouverture des ministères qui concernent prioritairement le secteur privé et l’activité économique.

L’éducation spécialisée rouvre progressivement (par groupe de 3 enfants avec séparation).

Possibilité de grade commune d’enfants pour trois familles maximum, avec responsable fixe.

Les transports publics fonctionneront à nouveau selon les secteurs de reprise d’activités, avec maintient stricte des consignes .

Activités sportives: par couple et sur 500 m maximum du domicile.

Officiels publics en plein-air avec 10 personnes au maximum et avec la distance d’éloignement de 2 m entre chaque personne.

Le Premier ministre a dressé un mot spéciale pour les personnes âgées, particulièrement touchées, et à rappelé que le Prof. Gamzou lui présentera un plan global pour toutes les maisons pour personnes âgées.

Avant de conclure, le Premier ministre a exhorté les citoyens musulmans qui s’apprêtent à fêter le Ramadan à faire comme leurs concitoyens juifs, et à fêter en famille restreinte.

Les trois intervenants ont chacun rappelé que si ces allègements ont été possible, c’est grâce à la fois aux décisions prises par le gouvernement et à la discipline observée par l’immense majorité de la population. Ils ont rappelé que le gouvernement avait pris un « risque réfléchi » et prévenu que cette discipline est d’autant plus importante maintenant que de nombreuses personnes vont retourner au travail, car il n’est n’est pas exclu qu’il faille opérer un retour en arrière si ces allègements entraînaient une nouvelle propagation du virus.

