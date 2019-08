Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé jeudi que le gouvernement allemand avait décidé d’augmenter l’aide financière accordée aux survivants de la Shoah. En plus de l’aide fournie par le gouvernement israélien, il s’agira de plusieurs centaines d’euros par mois en plus que percevront ceux qui ont survécu à l’Horreur.

Dans un clip-vidéo, Binyamin Netanyahou explique que cette décision allemande est le résultat de négociations menée par Israël avec le gouvernement allemand. « Cet argent leur revient de droit et je remercie le gouvernement allemand », déclare le Premier ministre dans cette vidéo.

Le mois dernier déjà, le gouvernement allemand avait reconnu quelque huit-mille survivants juifs roumains de la Shoah comme ayants-droits, et ils percevront une rente mensuelle avec effet rétroactif sur vingt ans en arrière. Il s’agit d’une enveloppe d’un milliard et demi de shekels. Ces personnes sont des Juifs qui habitaient une vingtaine de villes en Roumanie durant la 2e Guerre mondiale et qui ont subit – directement ou indirectement – les effets de la collaboration du gouvernement Antonescu avec les nazis.

Vidéo:

Photo Avishag Shaar Yashouv / Flash 90