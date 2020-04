Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est intervenu à la télévision pour préciser les mesures prises pour la fin de la fête de Pessah.

Il a rappelé les consignes actuelles et exhorté la population à ne pas relâcher ses efforts, révélant une nouvelle donnée inquiétante venue de Corée du Sud: 95 personnes guéries du Corona ont récidivé, ce qui, transposé en Israël, pourrait avoir des conséquences très graves si les mesures de confinement sont levées trop tôt . Binyamin Netanyahou a ciblé les secteurs vers lequel les efforts seront concentrés dans les prochains jours: les homes pour personnes âgées (un responsable national a été nommé par le ministre de la Santé), les villes et quartiers à taux élevés de contamination et les Israéliens qui reviennent en Israël.

Le Premier ministre a aussi souligné que le combat contre le Corona est dynamique et que tous les experts médicaux ou décideurs politiques corrigent et affinent leurs analyses au fur et à mesure des connaissances et de l’évolution de la maladie. Le Premier ministre a profité de ce point pour égratigner les médias: « Il est bon de superviser et de critiquer, mais toute imperfection n’est pas forcément un ‘fiasco’ et j’entends parfois des critiques qui sont bien exagérées ».

Binyamin Netanyahou a avoué qu’il se corrigeait lui-même au besoin et sur cet aspect il a reconnu qu’il aurait dû être plus strict le soir du Séder où son fils Avner, bien qu’habitant dans l’enceinte de la résidence du Premier ministre mais dans une unité à part, est venu rejoindre ses parents.

Concernant les mesures pour la fin de Pessah, Binyamin Netanyahou a annoncé:

Interdiction de quitter sa ville – ou son quartier dans le cas des quartiers sous blocus – entre mardi 17h00 et jeudi matin 5h00.

Les achats de nourriture ou de médicaments devront se faire dans la localité d’habitation.

Mimouna: toutes les manifestations publiques sont annulées. La Mimouna devra se célébrer au sein du foyer.

Binyamin Netanyahou a ensuite abordé l’aspect économique en exprimant sa compréhension totale envers toutes celles et ceux qui souffrent de la situation et a indiqué que d’ici la fin de cette semaine, le gouvernement prendra une décision finale quant à un plan de sortie de crise pour l’économie et le système éducatif, qui sera « lent et progressif » a souligné le Premier ministre. Binyamin Netanyahou a prévenu: tant qu’un vaccin contre le Corona n’aura pas été trouvé, la situation ne redeviendra pas ce qu’elle était auparavant.

Enfin, le Premier ministre a rapidement abordé l’aspect politique, rappelant qu’au moment même où il s’exprimait, les négociateurs étaient réunis et que lui-même allait encore s’y atteler dans la soirée. Il a réitéré son souhait de former un gouvernement d’union et espéré que les divergences qui subsistent seront aplanies.

Photo Alex Kolomoïsky / POOL