Le Premier ministre est intervenu à la télévision pour annoncer les dernières mesures décidées par le gouvernement à l’approche de la fête de Pessah.

« Il s’agit d’une semaine cruciale pour le pays », a dit d’emblée le Premier ministre qui a expliqué que les jours qui viennent peuvent soit confirmer l’optimisme prudent qu’indiquent les chiffres actuellement soit au contraire aggraver la situation. Binyamin Netanyahou a rappelé qu’Israël se trouve dans le peloton de tête mondial pour la gestion de cette crise mais qu’il ne faut en aucun cas céder à l’insouciance sous peine d’une sévère retour de manivelle. Il a également adressé les vœux de prompt rétablissement au Premier ministre britannique Boris Johnson actuellement hospitalisé dans un état qui s’aggrave.

Puis, pour justifier les mesures qu’il s’apprêtait à annoncer, il a rappelé les festivités de Pourim qui ont contribué à la propagation du virus et décrété : « Pessah ne sera pas Pourim » a-t-il dit gravement, soulignant qu’il n’y a pas de raccourcis pour sortir de cette crise et que tout dépendra de la discipline observée par la population dans les jours à venir.

Voici les nouvelles mesures annoncées:

Interdiction de circuler de ville en ville depuis mardi 16h00 jusqu’à vendredi 7h00. La police, qui est déjà très présente sur les axes routiers et aux abords des grandes villes effectuera des contrôles sévères pour assurer que des citoyens ne se déplacent pas à la veille de la fête pour célébrer le Séder avec leur famille ou des amis.

De mercredi 18h00 à jeudi 7h00, interdiction totale de circuler dans le pays, même à l’intérieur des villes et interdiction de sortir de chez soi sauf sur une distance ne dépassant pas les 100 mètres.

Binyamin Netanayahou a une nouvelle fois remercié tous les professionnels qui œuvrent sur tous les fronts, la police, l’armée, le Magen David Adom, le personnel hospitalier ainsi que les nombreux bénévoles qui viennent en aide à la population. « Nous assistons à des scènes merveilleuses de solidarité que seul notre peuple est capable de produire » a-t-il dit.

Le Premier ministre a aussi évoqué l’après-crise en annonçant que si les choses continuent dans le bon sens, un allègement des mesures de confinement sera mis en oeuvre progressivement dès la fin des fêtes de Pessah’, prioritairement dans les zones de population les moins touchées. Ceci entraînera un redémarrage – progressif lui-aussi – de l’activité économique du pays. Sur ce sujet économique, Binyamin Netanyahou a annoncé une rallonge de 10 milliards de shekels sur les 80 milliards déjà alloués pour venir en aide aux personnes touchées par la crise. Il a également lancé un appel patriote à la population pour l’après-Corona : « Achetez des produits ‘Made in Israel’ afin d’aider les producteurs locaux ! »

Il a conclu son intervention en lançant un nouvel appel à l’union politique « qui demande des efforts de chacun » et aussi à »l’unité au sein de la nation ». Sur ce dernier point, il a fermement dénoncé « l’incitation violente à la haine contre la population orthodoxe, de la part de médias et dans les réseaux sociaux ». Il a indiqué avoir discuté au téléphone avec le maire de Bné Beraq Avraham Rubinstein qui a remercié l’action de Tsahal et des bénévoles et a confié recevoir d’innombrables appels téléphoniques de citoyens de tout le pays et de tous les milieux lui exprimant leur solidarité.

Il a adressé ses vœux de « Pessah’ cacher ve-sameah' » et a assuré les citoyens que le pays sortira bientôt « du confinement vers la liberté ».

