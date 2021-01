Quelques heures avant l’entrée en vigueur du confinement resserré, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Santé Yuli Edelstein se sont exprimés à la télévision.

Empruntant un ton optimiste, le Premier ministre a annoncé une très bonne nouvelle : « J’ai eu dix-sept conversations avec le Pdg de ‘Pfizer’ Albert Bourla, et la dernière d’entre elles durant ces dernières 24h. Ce soir, je suis ému de vous faire part d’une gigantesque percée qui va nous permettre de nous sortir du Corona et de nous ramener à une vie normale. Nous allons être le premier pays au monde qui sortira du Corona. L’accord que j’ai conclu avec ‘Pfizer’ va nous permettre de vacciner tous les citoyens d’Israël âgés de plus de 16 ans d’ici la fin du mois de mars voir même avant. Nous allons vacciner toutes les catégories qui en ont besoin et quiconque le souhaitera pourra se faire vacciner (…) Cette opération de vaccination aura pour nom ‘On retourne à la vie’ (‘Hozrim La’Haïm) (…) Le premier avion arrivera dimanche et d’autres suivront. Dans le cadre de notre accord avec ‘Pfizer’, il est prévu qu’Israël sera le pays-modèle pour la vaccination rapide d’un pays entier. Pour cela nous avons augmenté la quantité de vaccins achetés et avons avancé leur arrivée. Israël partagera avec le monde entier les données statistiques qui aideront à développer des stratégies pour terrasser le Corona. Nous pouvons faire cela parce que notre système de santé est l’un des plus avancés au monde, vraiment ‘une lumière pour les nations’. Lors de la prochaine fête du Séder, s’il n’y a pas de surprises, nous pourrons, avec l’avec l’aide de Dieu, être assis autour de la table avec grands-parents, parents, enfants et petits-enfants. Et lorsque nous poserons la question ‘En quoi cette nuit est-elle différente ?’, la réponse sera : ‘Tout a changé. Cette nuit, nous sommes tous assis ensemble !’ Grâce à l’Opération ‘Hozrim La’Haïm, nous rouvrirons l’économie, les gens retournerons au travail, dans les synagogues, les restaurants, les pubs, les stades de football, les salles de basketball et les lieux de culture que nous aimons tant et dont nous avons tant de nostalgie. Mais pour que cela arrive, nous ne devons pas oublier un seul instant que la pandémie est toujours présente sans le monde et elle agit avec encore plus de force. La mutation du Corona a amené la Grande-Bretagne et d’autres pays à un troisième confinement sévère et à des records de contamination et de décès. Mais chez nous, la victoire est à portée de main et pour cela il faut un dernière effort collectif et j’appelle tout le monde à respecter les règles du confinement, tous les secteurs de population, sans exception (…) »

Après lui, le ministre de la Santé Yuli Edelstein a pris la parole et a souligné qu’Israël est le seul pays au monde dans lequel 18% de la population a déjà été vaccinée avec la première dose et 70% de la population à risque. Le ministre a révélé que des collègues lui ont demandé quel est le secret de la réussite d’Israël : « Je leur réponds que les Israéliens savent que quoi qu’il arrive, l’Etat d’Israël sera toujours à leur côté, où qu’il soient (…) Nous sommes le leader mondial pour l’engagement envers la population, un pays où règne la solidarité n’est pas juste un slogan mais un mode de vie ».

Il a également demandé à la population de bien respecter les consignes du confinement afin de pouvoir enfin sortir du Corona et retourner à une vie normale. Enfin, il a remercié le Premier ministre pour l’acquisition rapide du vaccin, le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben-Chabbat, l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis Ron Dermer et toutes les équipes médicales.

Photo Alex Kolomoïski / POOL