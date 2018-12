Le Premier ministre, qui détient plusieurs ministères, a annoncé vendredi qu’il compte se déssaisir de deux d’entre eux dans les semaines qui viennent et les confier à “plein temps”. Il s’agit de celui des Affaires étrangères et celui de l’Intégration et l’Alya. Le premier sera nommé d’ici le mois de janvier 2019 et le deuxième dans les jours qui viennent.

Pour le ministère des Affaires étrangères, plusieurs ministres actuels sont intéressés: Youval Steinitz, Israël Katz, Guilad Erdan et même Ayoub Kara. Ce dernier estime être le plus apte à occuper son poste en raison de son appartenance à la communauté druze et sa compréhension de la mentalité arabe.

Pour le ministère de l’Intégration et de l’Alya, Tsipi Hotovely est pour l’instant la seul qui est intéressée et qui a déjà demandé au Premier ministre qu’il lui confie ce poste. Ce serai une bonne nouvelle pour les francophones dont la vice-ministre se sent proche.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90