Lors de la Conférence de Jérusalem organisée par l’hebdomadaire « Besheva », le Premier ministre a annoncé avoir ordonné la publication immédiate d’un plan de construction de 3500 unités de logement dans la fameuse zone E1. Cette zone de 12 km2 qui sépare Jérusalem de Maale Adoumim est située à un endroit particulièrement stratégique car elle est (également) revendiquée par l’Autorité Palestinienne et l’Union européenne pour la continuité territoriale d’un « Etat palestinien », ce qui couperait Maale Adoumim de la capitale israélienne. Durant les périodes Bush et Obama toutes les tentatives de construction dans cette zone avaient été stoppées par Washington. Entre temps, des Bédouins, soutenus et encouragés par l’AP ont tenté d’établir des « réalités sur le terrain ».

Le président du conseil des localités juives de Judée-Samarie, David Elhayani a exprimé sa satisfaction: « Il s’agit d’une nouvelle gigantesque pour le repeuplement juif en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain. Cette zone E1 attend déjà depuis l’époque d’Itshak Rabin qui avait ordonné la planification en 1994. Je félicite le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a tenu sa promesse et pris cette décision hautement stratégique de permettre la construction entre Jérusalem et Maale Adoumim ».

C’est aussi sur cette zone E1 que se trouve le fameux avant-poste illégal bédouin de Khan El-Ahmar.établi sur des terres domaniales, dont la destruction a été approuvée par la Cour suprême.

