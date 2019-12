Parallèlement à des personnalités politiques et rabbiniques du courant sioniste-religieux, des délégués du Premier ministre agissent actuellement en coulisses en son nom afin de réconcilier le rav Raphy Peretz et Betzalel Smotritch, qui ne se parlent plus depuis la signature de l’accord entre Habayit Hayehoudi et Otzma Yehoudit.

Selon des informations, Binyamin Netanyahou aurait fait transmettre une proposition précise de liste commune entre les trois composantes du sionisme-religieux avec les trois leaders aux premières places: 1) Rav Raphy Peretz, 2) Betzalel Smotritch, 3) Itamar Ben-Gvir, 4) Une femme choisie conjointement, 5) Motti Yogev (Habayit Hayehoudi), 6) Ihoud Leoumi, 7) Otzma Yehoudit.

Par ailleurs et pour convaincre, le Premier ministre aurait proposé de nommer un ministre de plus issu de cette liste commune à condition qu’il démissionne de la Knesset en vertu de la « loi norvégienne » afin de laisser la place à un autre membre de la liste.

En revanche, Binyamin Netanyahou ne s’engage en rien concernant l’identité des ministères qui seraient attribués aux députés de la liste sioniste-religieuse et a exclu tout « parachutage » au sein de la liste Likoud.

