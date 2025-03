Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé un message spécial au peuple iranien et aux Perses du monde entier à l’occasion de la fête de Norouz, qui symbolise l’arrivée du printemps et le nouvel an perse

»Le printemps approche, tout comme le nouvel an perse », a déclaré Netanyahou en ouverture de son discours. »Je tiens à souhaiter au peuple iranien et aux Perses du monde entier un joyeux Norouz. Je vous souhaite santé, bonheur, prospérité et, par-dessus tout, je vous souhaite la liberté ».

Dans son discours, Netanyahou a exprimé l’espoir que cette nouvelle année marque un nouveau départ pour le peuple iranien, lui permettant de surmonter les nombreux obstacles et difficultés auxquels il est confronté depuis de longues années. »Je souhaite que cette fête de Norouz soit un nouveau commencement – un début qui surmontera tous les obstacles et toutes les barrières contre lesquels vous luttez depuis bien trop longtemps ».

Selon lui, cette nouvelle année est une opportunité pour une année de »Sarvat » (prospérité), où le peuple iranien pourra profiter des ressources naturelles de son pays, de » Amniyat » (sécurité) – physique, économique et spirituelle, de »Doosti » (amitié) avec des nations qui veulent son bien, y compris Israël, de »Omid » (espoir) menant à la liberté, de »Iman » (foi) en un avenir meilleur, et enfin de »Azadi » (liberté) véritable – la liberté face à l’oppression, la liberté de choisir et de vivre avec dignité.

Enfin, Netanyahou a conclu par la bénédiction traditionnelle :

»Joyeux Norouz ! Happy Nowruz! »