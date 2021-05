Vingt-huit jours après avoir été chargé par le président de l’Etat de former un gouvernement, Binyamin Netanyahou a échoué et a rendu mardi soir à minuit son mandat à Reouven Rivlin. Ce dernier à trois jours pour annoncer ce qu’il compte faire mais selon toute probabilité il le fera mercredi : charger Yaïr Lapid de former un gouvernement ou bien remettre le mandat à la Knesset qui devrait nommer l’un de ses membres dans un délai de trois semaines avec obligation de recueillir 61 voix.

Le président de l’Etat recevra dès mercredi matin les représentants de tous les partis qui lui communiqueront leur choix. Naftali Benett a fait le forcing ces derniers jours afin de recueillir une majorité de recommandations, mais selon toute vraisemblance, si Reouven Rivlin choisit de désigner un député il choisira cette fois-ci un membre du « camp du changement », donc Yaïr Lapid, qui est soutenu par 45 députés.

Quelques minutes avant la fin du délai, le Likoud a publié un communiqué disant : « Suite au refus de Naftali Benett de s’engager à un gouvernement de droite, ce qui aurait facilité la formation d’une coalition, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rendu son mandat au président de l’Etat ».

Quoi qu’il en soit, la remise du mandat à Yaïr Lapid ou à la Knesset ne garantit en rien la formation prochaine d’un gouvernement car les divergences sont grandes et le président de Yesh Atid est encore loin du compte. La probabilité de nouvelle élections reste toujours assez élevée.

Photo GPO