Après avoir été chaleureusement reçu il y a quelques mois par le sultan d’Oman Qabus Ibn Saïd, Binyamin Netanyahou s’est entretenu à Varsovie avec son ministre des Affaires étrangères Youssef Ben Alaoui. Ce dernier assistait également au sommet sur le Proche-Orient organisé dans la capitale polonaise.

Avant leur entretien en tête-à-tête, Binyamin Netanyahou a dit devant les caméras que son invitation à Oman avait fait avancer la région et le monde vers un meilleur avenir. “Ne pas être bloqué par le passé mais progresser vers l’avenir”, a dit le Premier ministre. Il a remercié les autorités d’Oman pour cette “politique positive “qui ne pourra entraîner que paix et progrès dans la région” et s’est dit convaincu que d’autres pays de la région voient d’un bon oeil ces développements.

De son côté, le ministre du sultanat a dit: “Les citoyens du Proche-Orient ont trop souffert en restant campés dans le passé. C’est une ère nouvelle qui s’ouvre vers un avenir de progrès pour tous les peuples de la région”.

A l’issue de leur entretien, le Premier ministre israélien a déclaré: “Je sors d’un excellent entretien avec le ministre des Affaires étrangères du sultanat d’Oman. Nous avons parlé des pas supplémentaires que nous pouvons faire ensemble avec d’autres pays de la région afin de faire avancer des intérêts que nous avons en commun. Il y aura une suite à ces discussions. De là, je me rends à ce sommet avec soixante ministres des Affaires étrangères et représentants d’Etats à propos de la question de l’Iran. Il est très important que ce soit un sommet au grand jour et non discret, avec des délégués arabes qui ont les mêmes intérêts que l’Etat d’Israël dans la région: le combat contre l’Iran.

Après cette rencontre, le Hamas a publié un communiqué la condamnant, et la qualifiant de “couteau planté dans le dos du peuple palestinien”.

Vidéo:

Photo Illustration