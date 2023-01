Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu aujourd’hui (jeudi) Jack Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale.

Les sujets centraux évoqués lors de leur entretien étaient la stratégie à adopter face à la course au nucléaire iranien et l’élargissement des accords d’Avraham.

Sur ce dernier point, les deux hommes se sont concentrés sur les efforts à fournir pour parvenir à un accord avec l’Arabie Saoudite. Netanyahou s’était engagé à promouvoir les relations officielles avec Riyad après avoir signé des accords de normalisation avec les Emirats arabes unis et le Bahreïn en 2020. Le noeud gordien réside dans l’obstination saoudienne à lier tout accord avec Israël à la résolution du conflit avec les Palestiniens.

Sur ce sujet, Netanyahou a rappelé que les récentes démarches palestiniennes sur la scène internationale était »une attaque contre Israël. Nous étions obligés de réagir ».

Dans ce contexte, le journal Israël Hayom a révélé que les Américains étaient en contact régulier avec les représentants iraniens aux Nations Unies. Bien que le Président américain lui-même ait affirmé que l’accord avec l’Iran était mort, les Etats-Unis n’ont donc pas abandonné l’idée. Le fait que Washington ne fasse pas pression sur les autres puissances occidentales pour appliquer des sanctions strictes à l’Iran tend à montrer aussi que les Etats-Unis cherchent encore la voie de la négociation avec l’Iran.

»Un retour à l’accord avec l’Iran n’est plus à l’ordre du jour depuis plusieurs mois », a réagi l’administration américaine à la demande d’Israël Hayom, »Depuis le mois de septembre, nous nous concentrons sur les libertés fondamentales du peuple iranien et contre l’approfondissement de la coopération militaire entre l’Iran et la Russie ».

Néanmoins, le représentant du Président américain a refusé de répondre à la question de savoir si l’administration américaine discutait avec l’Iran des grandes lignes d’un accord alternatif. C’est pourtant bien ce que plusieurs sources confirment. Le gouvernement américain étudierait des options pour parvenir à un nouvel accord, comme celle de l’arrêt de l’enrichissement de l’uranium contre la levée partielle des sanctions.