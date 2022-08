Ce matin (mercredi), le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a présenté son programme économique s’il était de nouveau aux commandes du pays.

A la base de ce programme, deux principes directeurs: freiner l’augmentation des prix et diminuer les impôts.

Les lignes de cette feuille de route ont été élaborées en coopération avec le Pr Avi Simhon, l’ancien directeur général du ministère des Finances, Shay Baabad et l’ancien ministre des Finances, le Dr Youval Steinitz.

L’ancien Premier ministre s’est engagé à réduire immédiatement le prix de l’eau, de l’éléctricité, de l’essence et de geler la taxe d’habitation. Il a annoncé que les prix de l’alimentation seraient réduits par le biais de la suppression de taxes et des quotas.

Il s’est par ailleurs engagé à rendre l’éducation gratuite pour la petite enfance (de 0 à 3 ans).

Concernant l’immobilier, Netanyahou a expliqué la méthode qu’il compte utiliser pour réduire les prix. Il veut émettre des obligations d’Etat indexées sur les prix de l’immobilier afin de réduire la demande. Parallèlement, les entrepreneurs qui construisent seront récompensés, ceux qui retiennent des terrains sans construire seront pénalisés.

Le financement de ce programme sera assuré par l’excédent budgétaire du pays et par une gestion efficace du budget de l’Etat, qui comprend notamment une rationalisation du secteur public afin de dégager des fonds.

Binyamin Netanyahou a déclaré qu’il agirait »comme il l’avait fait lors des crises économiques précédentes, en 2003, 2009 et 2020 afin de maintenir l’économie israélienne à un excellent niveau mais aussi de permettre aux citoyens israéliens de vivre dignement ».

Au sein de Kahol Lavan Hatikva Hadasha et de Yesh Atid, on a déjà réagi à cette présentation. Sans surprise, dans les rangs de ce parti, personne n’a été convaincu. Le parti de Gantz et Saar rappelle que Netanyahou, lui-même, a empêché le vote du budget en 2020 afin de ne pas tenir son engagement de rotation envers Benny Gantz. Les partisans de Lapid estiment eux que Netanyahou diffuse de fausses informations afin de masquer le fait que »pendant les 12 ans où il a été au pouvoir l’économie israélienne a été délaissée ».