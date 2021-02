Le premier ministre Binyamin Netanyahou a donné une conférence de presse mercredi soir depuis l’hôpital Shiba de Tel-Hashomer, durant laquelle il a présenté son plan de sortie de crise en 5 étapes pour arriver à une réouverture totale de l’économie dès le mois d’avril. Il a commencé par évoquer la fête de Pourim. Il a rappelé que la pandémie avait réellement « explosé » en Israël il y a une année après les festivités et rassemblements de la fête : « Nous avions alors dû fermer le pays et il ne faut en aucun cas que cela se reproduise cette année, nous sommes tous tenus de respecter les consignes », a insisté le chef du gouvernement.

Concernant les vaccins, Binyamin Netanyahou a demandé à la population de ne pas prêter foi aux « fake news » et d’aller se faire vacciner pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. Il a noté qu’1,2 million citoyens dans les tranches d’âge qui doivent le faire ne l’ont pas encore fait : « Dans le monde entier les citoyens attendent les vaccins, et ici, les vaccins attendent les citoyens ». Le Premier ministre a donné le chiffre de 5 millions de personnes déjà vaccinées et a visé le chiffre de 6,2 millions de personnes qui doivent encore être vaccinés, afin de pouvoir rouvrir l’économie.

Netanyahou a ensuite énuméré les cinq étapes de sortie de crise, dont la première débutera après Pourim pour s’achever fin mars.

Après lui, le ministre de ls Santé Yuli Edelstein a exhorté la population à se rassembler en nombre et d’éviter les festivités lors de la fête de Pourim afin que cette fête ne soit pas ressemblante à celle de l’an passé.

Le ministre de la Sécurité intérieure a déclaré quant à lui que si le police ne cherche pas d’affrontements avec les citoyens, elle sera très présente et n’hésitera pas à faire respecter les consignes et sanctionner les violations. Il a toutefois reconnu qu’il y aura des violations lors de la fête. Le nouveau commandant de la police Yaakov Shabbtaï a indiqué qu’il y aura des poursuites contre les organisateurs de rassemblements interdits.

Photo Amos Ben Gershom / GPO