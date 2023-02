A l’occasion de TouBichvat, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le Maire de Jérusalem, Moshé Leon, ont planté un arbre dans le quartier de Névé Yaakov là où sept personnes ont été assassinées lors d’un attentat vendredi 27 janvier.

Les familles des personnes assassinées, ainsi que des policiers, des médecins, des ambulanciers paramédicaux et du personnel de ZAKA qui se trouvaient sur les lieux de l’attaque, ont été invités à l’événement.

»Chères familles endeuillées, je connais la douleur que vous ressentez, notre cœur est avec vous, le cœur du peuple tout entier », a déclaré le Premier ministre. »Cet arbre est l’arbre de vie. Ils viennent semer la mort et nous, nous plantons la vie. Il y a quelques jours, ils ont assassiné sept de nos proches et nous voici, quelques jours plus tard, en train d’approfondir nos racines dans notre terre ».

Nous savons que la réponse appropriée au terrorisme est de le frapper et d’approfondir nos racines dans le sol de notre patrie. Nous nous attaquons au terrorisme. C’est ce que nous faisons aujourd’hui ici à Névé Yaakov. C’est ce que nous faisons dans tout le pays. Nous n’arrêterons pas de planter, nous continuerons à un rythme soutenu », a promis Binyamin Netanyahou.