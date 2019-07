Le magazine américain Time a mis pour pour la quatrième fois Binyamin Netanyahou en couverture, cette fois-ci avec le titre « Seuls les forts survivent », l’une des expressions favorites du Premier ministre lorsqu’il parle de la situation au Proche-Orient. Le sous-titre choisi par la rédaction est toutefois évocateur: « Binyamin Netanyahou est en train de tester les limites du pouvoir », posant la question dans l’article: « Est-ce que la population israélienne souhaite encore qu’il continue? ».

Les journalistes qui ont accompagné le Premier ministre israélien durant un jour et demi ont -expliqué le choix de la rédaction par le fait que Binyamin Netanyahou est au sommet de sa carrière, en passe (à la mi-juillet) de devenir le chef de gouvernement israélien à la plus grande longévité, dépassant David Ben Gourion, tout en étant paradoxalement très fragilisé, d’abord par ses ennuis judiciaires puis par ses difficultés à former une coalition.

