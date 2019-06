Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a nommé deux nouveaux ministres dans le gouvernement intérimaire. Il s’agit des deux dirigeants de l’Union de la Droite: le rav Raphy Peretz devient ministre de l’Education et Betzalel Smotritch obtient le ministère des Transports. Par ailleurs, ce dernier sera membre à part entière du cabinet de sécurité et le rav Peretz sera membre-observateur.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre a demandé à Betzlalel Smotritch de ne pas provoquer de scandale avant les élections concernant la question des travaux d’infrastructures le Shabbat. Le nouveau ministre a refusé de s’engager, se contentant de dire « qu’il fera le maximum ». Betzalel Smotritch a déjà annoncé deux de ses priorités pour les mois qui viennent: réduire le nombre d’accidents mortels sur les routes durant l’été et commencer à préparer les plans d’infrastructures routières en Judée-Samarie en prévision de l’extension de la souveraineté israélienne.

L’ancien ministre de l’Education Naftali Benett a adressé un message de félicitations à son successeur: « Je vous souhaite pleine réussite. Je vous transmets la responsabilité la plus grande qui soit: l’éducation de nos enfants. Il s’agit d’une mission cruciale car il est question de la préparation de l’avenir de deux millions d’enfants et jeunes israéliens et de leur inculquer des valeurs. Bonne chance! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90