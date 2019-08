Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est rendu jeudi matin à Beit-El (Binyamin) pour présider à la pose de la première pierre d’une nouveau quartier de 650 unités de logement. Il a entendu un exposé sur la riche histoire de cet endroit.

Dans son intervention, le Premier ministre a évoqué l’attentat qui a coûté la vie à Dvir Sorek hy »d: « Nous savons qu’Erets Israël s’acquiert dans la douleur et aujourd’hui, l’un de nos meilleurs fils est tombé, issu d’une famille qui a déjà connu le deuil il y a 19 ans. Ces terroristes barbares viennent pour déraciner, mais nous venons pour planter. Nous mettront la main sur ceux qui veulent notre mort et parallèlement nous fortifieront nos racines dans notre pays, dans toutes ses parties. Nous avions promis de construire des centaines de logements ici à Beit-El, voilà nous le faisons, pas seulement parce que nous l’avions promis mais pour implanter notre peuple sur se terre et assurer notre souveraineté sur dans notre patrie historique ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90