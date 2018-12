Le Premier ministre a adressé ses condoléances à la famille Bush et au peuple américain: “En mon nom et en celui des citoyens de l’Etat d’Israël, j’adresse mes plus sincères condoléances à la famille Bush et au peuple américain à l’occasion de la disparition d’un grand patriote américain, le président George Herbert Walker Bush. Son leadership responsable et sage lors de la Guerre froide a permis l’élargissement de la démocratie tout en préservant la tranquillité mondiale. La population d’Israël se souviendra toujours de son engagement en faveur de la sécurité d’Israël, sa contribution majeure dans la libération des Juifs d’Union soviétique, et ses efforts pour faire avancer le processus de paix au Proche-Orient notamment lors de la Conférence de Madrid”.

Bienséance et diplomatie mises à part dans ces circonstances, il faut aussi se souvenir que c’est le président George H. W. Bush qui avait interdit à Israël de réagir aux tirs de missiles Scuds en provenance de l’Irak de Saddam Hussein lors de la 1ère Guerre du Golfe et avait ensuite adopté une attitude ferme face au Premier ministre Itshak Shamir. Il avait notamment refusé de renouveler une garantie de crédits à Israël tant que les constructions juives se poursuiveraient en Judée-Samarie, et personne n’oubliera le mépris ostensible manifesté par son secrétaire d’Etat James Baker envers Itshsak Shamir qui résistait aux pressions américaines. Le Premier ministre israélien dut tout de même se résigner à se rendre à la Conférence de Madrid.

