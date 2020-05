Le rav Raphy Peretz qui a choisi de tourner le dos à Yamina pour entrer au gouvernement Netanyahou-Gantz doit maintenant subir une humiliation de la part du Premier ministre. Quelques heures à peine après l’annonce du rav Peretz, le Premier ministre fait pression sur lui pour qu’il renonce au ministère de Jérusalem et du Patrimoine et qu’il se contente d’un « ministère du Repeuplement »! Il s’agit d’un ministère qui n’a jamais existé et qui n’aurait aucune influence puisque la construction juive en Judée-Samarie dépend en dernier ressort du Premier ministre et du ministre de la Défense. A l’heure qu’il est, le rav Raphy Peretz refuse de céder! Binyamin Netanyahou a « besoin » de ministères pour satisfaire les demandes des ministres du Likoud, et il aurait apparemment promis ce ministère à un ministre du Likoud! Il s’agit d’une situation particulièrement pathétique pour le représentant de Habayit Hayehoudi.

L’ancien député Motti Yogev a sévèrement critiqué le rav Raphy Peretz pour sa décision de faire « cavalier seul » et lui a attribué une part de responsabilité dans la perte de confiance des électeurs de droite envers Yamina. Il a insisté sur le fait que Yamina devait encore tenter d’entrer au gouvernement en bloc et sinon, aller ensemble dans l’opposition.

Photo Flash 90