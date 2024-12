L’ancien Président des Etats-Unis, Bill Clinton, s’est livré à une attaque à l’encontre du Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou. D’après des propos rapportés par Ynet, Clinton a déclaré lors d’une interview à propos de Netanyahou: ”Il est en place depuis beaucoup plus longtemps que ce à quoi je m’attendais. Les attaques du Hamas ont été sa bouée de sauvetage”.

Selon Clinton: ”Au début ça l’a affecté. Tsahal n’était pas prête, les luttes en Israël autour de l’Etat de droit l’ont rendu plus vulnérable mais il était au pouvoir avec une petite majorité. Sa coalition qui était fragile est soudain devenue plus forte. C’est à cause du 7 octobre. Il était le ”commandant en chef” à ce moment-là mais il a réussi à se battre en retour. Ce qui se passe en Israël ces 25 dernières années est la plus grande tragédie du 21e siècle”.

Lors de cette intervention, Bill Clinton a également confié qu’il n’avait jamais aimé personne comme le défunt Premier ministre israélien Itshak Rabin.