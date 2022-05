Ce soir un match de basketball oppose l’équipe Hapoel Holon à celle de Ludwisburg, à Bilbao, en Espagne. Cette rencontre se produit dans le cadre du championnat FIBA et doit déterminer laquelle des deux équipes remportera la troisième place du championnat.

Plus de 1200 supporters israéliens ont fait le déplacement. Sur leur chemin vers le stade de Bilbao, ils ont croisé la route de militants pro-palestiniens. Ils brandissaient des drapeaux palestiniens et criaient des slogans contre Israël. Les Israéliens ont répliqué en chantant l’Hatikva et en les insultant en retour. La situation s’est ensuite envenimée et les supporters israéliens ont raconté que les pro-palestiniens leur ont jeté des chaises et des verres.

Certains Israéliens sur place depuis quelques jours ont témoigné qu’ils ont fait l’objet de beaucoup d’attaques verbales dans les pubs et les cafés de la ville. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que des sportifs ou des supporters israéliens se font prendre à partie dans les mêmes circonstances et au même endroit.

Le directeur du club, Eitan Luciano, a interpellé le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid: »Cela fait plusieurs jours que les supporters israéliens qui sont venus assister à un événement sportif souffrent d’antisémitisme à Bilbao de la part d’éléments pro-palestiniens, qui préparent des manifestations. Chaque rencontre avec les Israéliens se transforme en insultes et jets de projectiles. Nous aimerions bien vous entendre sur le sujet ».

מפגינים פרו פלסטינים ליד האולם מתחילים להשליך כסאות ואבוקות על אוהדי הפועל חולון בבילבאו pic.twitter.com/fDfH7Pdb8I — Rotem Drob (@DrobRotem) May 8, 2022

