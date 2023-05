Le ministre de la Diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, Amihaï Chikli, va proposer aujourd’hui (dimanche) en conseil des ministres, de mettre en place une commission qui réfléchira à la manière dont l’Etat d’Israël perpétuera la mémoire des vicitmes d’attentats antisémites en dehors d’Israël.

Le ministre veut que les victimes d’attentats antisémites dans le monde soit reconnu officiellement par l’Etat d’Israël: »La plupart des Israéliens ne se rendent pas compte des défils auxquels les Juifs de Diaspora doivent faire face, avec des Juifs qui se font assassiner dans des attentats antisémites. C’est pourquoi, une décision qui reconnaitra la dette morale de perpétuer leur mémoire, doit être prise », a estimé le ministre.

D’après le site Israël Hayom, le ministre Chikli souhaite constituer une commission qui sera dirigée par le directeur du ministère de la Diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, Avi Cohen-Skila, et composée, entre autres, de représentants de l’organisation sioniste mondiale, de l’Agence Juive, du ministère de l’Alya et de l’intégration, des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Sécurité et du cabinet du Premier ministre ainsi que de représentants de Tsahal, du Bitouah Leumi, de l’organisation Yad Labanim et de celle des victimes des attentats.

Les conclusions de cette commission seront rendues au ministre au plus tard le 1er septembre 2023.