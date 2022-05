Le ministre des Finances Avigdor Liberman et celle des Transports Merav Mihaeli, ont annoncé aujourd’hui la mise en place d’un congé paternité en Israël. Celui-ci s’inscrit dans le programme présenté par le ministère des Finances pour le budget 2023 qui sera placé sous le signe de la réduction des fossés sociaux.

Rappelons qu’un tel congé n’existe pas formellement dans le pays. Le père peut prendre jusqu’à 6 jours de congé juste après la naissance, qui sont décomptés sur ses jours de congés ou de maladie et que l’employeur n’a pas le droit de lui refuser. L’autre option en vigueur aujourd’hui et qui est peu utilisée permet au père de prendre congé à la place de la mère à partir de la 7e semaine après la naissance.

Merav Mihaeli s’est engagée à créer un véritable congé paternité. Dans un premier temps, il sera de deux semaines et elle souhaite l’étendre à un mois. En revanche, les deux parents ne pourront pas prendre leur congé en même temps. Ainsi le père pourra profiter de ses deux semaines à partir de la 15e semaine après la naissance et pas plus tard qu’après la 26e semaine.

La réforme sera inscrite au prochain budget 2023 qui doit être présenté au mois de juin. Elle dépend donc de la stabilité gouvernementale et ne sera actée que si le budget est définitivement adopté, ce qui doit arriver au mois de septembre 2022.