En coulisses, loin des regards, des discussions ont lieu autour de la réforme judiciaire pour arriver à un compromis.

D’après une source proche des négociations, citée par Israël Hayom, un accord serait proche: »une question de jours ».

Les discussions buteraient sur la composition de la commission de nomination des juges. Il n’est pas certain que ce sujet soit inclus dans un éventuel compromis.

Ces négociations sont menées par des acteurs professionnels, apolitiques, mais qui informent en temps réel l’échelon politique de l’avancée des conversations.

Malgré les avancées concrètes, les deux parties demeurent très méfiantes l’une envers l’autre et par conséquent aucune ne veut, pour le moment, s’engager définitivement sur ses positions. Chacune des parties craint que l’autre n’utilise ses concessions comme leviers sur l’opinion publique et non comme base pour parvenir à un accord final.

Ce manque de confiance pourrait faire échouer cette tentative d’arriver à un compromis qui semble pourtant bien engagée.