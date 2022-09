La ministre de l’Economie, Orna Barbibaï, a signé hier (lundi) à Manama, un accord avec le ministre du commerce du Bahreïn, Zayed Ben Rashid Al Zayani.

Cet accord acte le début des négociations entre les deux pays en vue d’aboutir à un accord de libre-échange.

La ministre Barbibaï s’est félicitée de la mise en marche de ce processus: »Je suis certaine que cet accord constitue une nouvelle étape dans le renforcement des Accords d’Avraham et la promotion des objectifs fixés lors du Sommet du Neguev. L’accord va aider au renforcement significatif des relations entre Israël et le Barheïn, supprimera des obstacles et élargira notre coopération économiques en construisant de nouveaux ponts entre nos deux pays ».

Selon les données du ministère de l’Economie, depuis que les accords d’Avraham ont été signés, il y a deux ans, le commerce entre Israël et le Barheïn a constamment augmenté tout au long de l’année 2021 et se chiffre aujourd’hui à près de 7.5 millions de dollars d’échanges.

En 2021, le volume des exportations israéliennes vers Bahreïn était d’environ 4 millions de dollars, principalement dans les domaines des perles, des diamants et des métaux précieux, mais aussi des produits chimiques et de l’industrie chimique, des machines et de l’électrotechnique.

Le volume des importations de Bahreïn vers Israël était d’environ 3,5 millions de dollars et contenait principalement des métaux de base, mais aussi des minéraux et des combustibles. L’Administration du commerce extérieur estime que l’accord commercial à venir accélérera encore l’augmentation des volumes d’échanges entre les pays.