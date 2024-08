La convention démocrate s’est ouverte cette nuit (lundi à mardi) à Chicago. Le Président sortant a prononcé une allocution très attendue puisqu’il s’agit certainement de son dernier grand discours avant qu’il ne cède sa place à celui ou celle qui remportera les élections du mois de novembre.

A l’entrée de la salle, des milliers de pro-palestiniens ont manifesté, lançant à l’attention du Président Biden: ”Genocide Joe” et exigeant que les Etats-Unis arrêtent de fournir des armes à Israël. Certains d’entre eux ont forcé un barrage de police et ont jeté des projectiles sur les forces de l’ordre avant d’être repoussés par la police.

Dans son discours, Joe Biden a évoqué les pourparlers en cours sur la libération des otages et le cessez-le-feu et a affirmé que la dernière proposition faite par son administration ”nous rapproche plus que jamais d’un cessez-le-feu”. Il a insisté: ”Nous travaillons non-stop pour éviter un conflit généralilsé, ramener les otages, faire entrer de l’aide humanitaire à Gaza. Il faut enfin terminer cette guerre”.

Le Président sortant s’est également adressé aux manifestants pro-palestiniens en estimant qu’ils avaient ”raison”: ”Ils ont raison, beaucoup de gens meurent des deux côtés, il faut en finir. Nous devons ramener tous les Américains à la maison”, a déclaré Biden.

Lors de cette première journée de convention, le parti démocrate a validé son programme pour les élections présidentielles. Il contient un soutien total à Israël dans son droit à se défendre, la promesse de la poursuite de l’aide militaire, le soutien à un accord sur la libération des otages et un cessez-le-feu mais aussi le soutien à la solution à deux Etats ainsi qu’un appel à protéger les civils.