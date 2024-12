Le 27 octobre 2018, Robert Bowers avait fait irruption dans la synagogue »Tree of life » à Pittsburgh et tiré sur les fidèles. Il était armé de trois pistolets et d’une arme automatique.

Onze personnes avaient été assassinées dans ce terrible attentat, l’attaque la plus sanglante contre des Juifs aux Etats-Unis.

A la veille de la fin de son mandat, le Président sortant, Joe Biden, a la possibilité d’alléger la peine de certains condamnés à mort. Rappelons que lors de sa campagne présidentielle en 2020, Biden s’était déclaré favorable à l’abolition de la peine de mort au niveau national aux Etats-Unis.

Il a, ainsi, annoncé aujourd’hui (lundi) l’annulation de la condamnation à mort de 37 détenus mais a refusé de le faire pour Robert Bowers.

»Le Président Biden pense que les Etats-Unis devraient cesser d’utiliser la peine de mort au niveau fédéral sauf pour des cas de terrorisme et de meurtres de masse motivés par la haine », peut-on lire dans le communiqué de la Maison Blanche.

« Plus tôt ce mois-ci, le président a annoncé la grâce d’environ 1 500 Américains – le plus grand nombre de grâces jamais enregistré en une seule journée », déclare encore la Maison Blanche. Parmi ces personnes grâciées se trouve le propre fils de Biden, Hunter, condamné pour des délits fiscaux et un délit de détention illégale d’armes.