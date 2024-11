Après que le cabinet de sécurité israélien a entériné l’accord de cessez-le-feu au Liban par 10 voix pour et 1 contre, le Président américain, Joe Biden, a pris la parole depuis Washington.

”J’ai de bonnes nouvelles pour le Moyen-Orient. J’ai parlé avec les Premiers ministre israélien et libanais, ils ont accepté la proposition de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah”.

Biden a également remercié le Président français, Emmanuel Macron et a ajouté: ”Soyons clair: si le Hezbollah viole l’accord, Israël a le droit de se défendre. De la même manière, il faut préserver la souveraineté du Liban et lui permettre de prendre un nouveau départ”.

Le Président américain a encore déclaré: ”Le Hamas a désormais un choix à faire, la seule manière de sortir de cela est de libérer les otages et ainsi la guerre prendra fin. Les Etats-Unis avec leurs partenaires, l’Egypte, la Turquie et le Qatar, essaient ces derniers jours de pousser à un cessez-le-feu à Gaza. Les Etats-Unis sont toujours prêts à finaliser les accords historiques pour une normalisation des relations entre l’Arabie Saoudite et Israël. Je continue à y croire. Je continuerai à y travailler”.