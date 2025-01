Coup dur pour le secteur de la haute technologie israélienne. A une semaine de la fin de son mandat, le Président américain sortant, Joe Biden a décidé d’inclure Israël dans la liste des pays pour lesquels seront imposées des restrictions à l’importation de processeurs graphiques.

Un processeur graphique est un circuit électronique conçu pour accélérer l’affichage et le traitement d’images sur divers appareils, tels que les cartes graphiques, les cartes mères, les téléphones portables et les ordinateurs. Peu d’entreprises les fabriquent: il s’agit essentiellement des sociétés américaines Intel, AMD et Nvidia. Les restrictions à l’importation s’appliqueront à Israël alors même que ces sociétés développent leurs processeurs graphiques en Israël.

Dans le cadre de ces restrictions, chaque entreprise ou entité israélienne devra soumettre une demande spéciale pour importer les processeurs, détailler leur utilisation prévue et recevoir l’approbation explicite du ministère du Commerce, ce qui peut retarder considérablement les processus de déploiement des processeurs graphiques en Israël et le développement de l’industrie locale de haute technologie.

Outre Israël, les autres pays concernés par ces restrictions sont l’Ukraine, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, ainsi que les pays d’Europe de l’Est, comme la Pologne, la Roumanie, la Hongrie ou encore le Mexique et d’autres pays d’Amérique du Sud.

En revanche, les pays exemptés de ces restrictions à l’importation sont l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, la France, la Guinée française, l’Irlande, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Corée du Sud, l’Espagne, la Suède, Taïwan et le Royaume-Uni.