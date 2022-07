Hier soir (mercredi), le Président américain a donné une interview à la chaine N12. Interrogé par la journaliste Yonit Lévy sur son sentiment lors de cette visite, il a déclaré: »C’est un peu comme revenir à la maison. Je sais que cela peut paraitre bizarre dit comme cela. J’ai grandi auprès d’un père fervent chrétien, comme le décrivent mes amis juifs. Il avait l’habitude de nous dire à quel point ce qui était arrivé aux Juifs en Europe était terrible et de demander pourquoi nous n’avions pas bombardé les voies de chemin de fer et pourquoi pas les camps de concentration. J’ai des rapports très proches avec la communauté juive américaine depuis que j’ai 20 ans ».

A propos des élections en Israël, Biden a affirmé: »Israël est un Etat démocratique, nous sommes engagés auprès de l’Etat et non auprès d’un dirigeant spécifique. Bibi et moi nous nous connaissons depuis près de 40 ans. Nous savons les points d’accord et les points de désaccord que nous avons ». Il a affirmé qu’il travaillerait en bon entendement avec le prochain dirigeant élu, quel qu’il soit.

Sur l’Iran, Biden a expliqué sa vision de l’accord qu’il est déterminé à signer: »Ce qui est pire que l’Iran d’aujourd’hui, c’est un Iran doté de l’arme nucléaire. Si nous pouvons revenir à un accord et »tenir » les Iraniens… A mon avis mon prédecesseur a fait une erreur quand il s’est retiré de l’accord. L’Iran est plus proche que jamais de développer l’arme nucléaire. Nous nous sommes assis autour de la table des négociations, nous avons rédigé un accord, nous l’avons proposé, maintenant la balle est dans le camp de l’Iran ».