Hier (dimanche), le Président américain pointait du doigt le Hamas, et uniquement le Hamas, comme responsable de la mort de six des otages israéliens, dont l’israélo-américain, Hersh Goldberg-Polin, z’l. Il avait déclaré que l’organisation terroriste devait ”payer le prix” pour ces meurtres.

Aujourd’hui, Joe Biden accuse Netanyahou de ”ne pas en faire assez pour parvenir à un accord de libération des otages”.

Des responsables israéliens ont réagi à ces accusations sur le site Israël Hayom: ”Il est surprenant que le Président américain fasse pression sur le Premier ministre qui a déjà accepté la proposition américaine du 31 mai et la proposition de médiation américaine du 16 août et non sur Sinouar qui continue à refuser catégoriquement tout accord. Les propos du Président américain sont particulièrement dangereux quand ils sont prononcés seulement quelques jours après que le Hamas a exécuté six des otages israéliens dont un citoyen américain”.

Le Hamas, en revanche, se frotte les mains après les propos de Biden qui, selon l’organisation terroriste, ”prouvent que c’est Netanyahou qui est responsable de l’échec des négociations”.