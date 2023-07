Le Président américain, Joe Biden, a reçu ce soir (mardi), le Président israélien, Itshak Herzog, à la Maison Blanche. ”Vous savez que mon amour pour Israël est indéfectible et éternel”, a déclaré en ouverture de ses propos le Président Biden, ”Si Israël n’existait pas, il faudrait l’inventer”.

“Cela fait 75 ans, difficile à croire. C’est une amitié qui, je crois, est tout simplement indestructible, et ensemble, nous travaillons pour apporter plus de stabilité au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de travail acharné, nous avons encore beaucoup à faire, mais il y a des progrès. L’année dernière, nous avons convoqué le plus grand rassemblement d’Arabes et d’Israéliens en une décennie, et nous avons résolu le différend sur la frontière maritime entre Israël et le Liban – déjouant tous les pronostics. Nous avons ouvert l’espace aérien saoudien et celui d’Oman à Israël. Nous avons réuni Israéliens et Palestiniens pour une rencontre politique à Charm el-Cheikh. Comme je l’ai affirmé hier au Premier ministre Netanyahou, l’engagement de l’Amérique envers Israël est ferme et résiste à toute épreuve. Et nous nous engageons également à faire en sorte que l’Iran n’acquiert jamais l’arme nucléaire”.

Le Président Herzog a déclaré: ”Merci, Monsieur le Président, c’est un plaisir de vous revoir. J’apporte un message de gratitude au nom de tout le peuple d’Israël, de toute la nation d’Israël, de tous les bords du spectre politique, tous vous exprimant une grande amitié et gratitude. Comme vous l’avez dit, il s’est quasiment écoulé un jubilé depuis que vous êtes entré en politique, et vous avez toujours été aux côtés de l’État d’Israël et du peuple d’Israël, sur tant de sujets. J’ai été ravi d’apprendre que vous vous êtes entretenu avec le Premier ministre Netanyahou, sur notre coopération militaire et sécuritaire à toute épreuve. Parce que certains de nos ennemis interprètent parfois nos différences, comme une marque de fragilité de notre lien solide. Je crois sincèrement que s’ils savaient à quel point notre coopération s’est développée ces dernières années et a atteint de nouveaux sommets, ils ne penseraient pas ainsi.

Je tiens également à vous remercier, Monsieur le Président, pour avoir trouvé et recherché d’autres partenaires pour la paix avec Israël et pour votre coopération sur tant de questions régionales.

Et enfin, Monsieur le Président, je sais que vous avez mentionné, et nous en discuterons également, la situation intérieure israélienne. Comme vous le savez, je suis ici, et je suis heureux d’être ici, car demain je prendrai la parole devant une session conjointe du Congrès spécialement consacrée à la célébration du 75e anniversaire d’Israël. Cependant, bien sûr, mon cœur et mon âme sont également en Israël dans le débat houleux que nous traversons en tant que société. C’est un débat houleux, mais c’est aussi une vertu et une preuve de la grandeur de la démocratie israélienne. Permettez-moi de répéter et d’être parfaitement clair, la démocratie israélienne est saine, forte et résiliente. Nous traversons des moments douloureux, nous traversons des débats houleux, nous traversons des moments difficiles, mais je crois vraiment et je vous le dis, Monsieur le Président, comme je l’ai dit en tant que chef d’État au peuple d’Israël : nous allons chercher à trouver un consensus. J’oeuvre à cela, même dans ces moments, afin de trouver des solutions et de sortir de cette crise correctement. Merci, Monsieur le Président, pour votre amitié et que Dieu vous bénisse”.

Les deux hommes se sont ensuite entretenus sans la présence des médias pendant 45 minutes – 10 minutes avec leurs équipes respectives et le reste du temps en tête à tête. A l’issue de cette conversation, le Président Herzog a affirmé qu’il avait eu une ”très bonne” discussion avec Biden. Il a évoqué l’intérêt que porte le Président américain à la situation politique interne israélienne: ”Lorsque le Président de la première puissance mondiale pose des questions comme celles qu’il a posées hier au Premier ministre, ce n’est pas pour nous contrarier, cela vient d’un réel souci envers nous”.