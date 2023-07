Le Président américain, Joe Biden, a envoyé le directeur du conseil de sécurité nationale, Jake Sullivan, en Arabie Saoudite pour faire avancer la question de la normalisation des relations avec Israël.

Biden veut approfondir la possibilité d’un accord sécuritaire entre les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite qui comporterait un volet de sur la normalisation des relations entre l’Arabie Saoudite et Israël. Il y aurait une condition à cela pour les Israéliens: qu’ils acceptent de faire des compromis face aux Palestiniens et que la solution des deux Etats soient toujours d’actualité.

C’est ce que rapporte le journaliste Thomas Friedman, proche du président américain.

Ce voyage ne constitue qu’une étape, Biden veut vérifier cette possibilité sans pour autant affirmer qu’il est prêt à la signer.

Force est de constater que la route semble encore longue et très incertaine sur la voie de la normalisation des relations entre Jérusalem et Riyad. Un aperçu sur quelques-unes des conditions demandées aux uns et aux autres suffit pour le comprendre: les Saoudiens veulent un traité sécuritaire sur le modèle de l’OTAN avec les Etats-Unis qui contraindrait ces derniers à défendre l’Arabie Saoudite contre toute attaque, notamment de l’Iran. Ils veulent également lancer un programme nucléaire civil, qui serait supervisé par les Etats-Unis ainsi que la possibilité d’acquérir des armes américaines avancées, comme un système de défense anti-aérienne et anti-balistique.

Biden sait qu’il lui sera difficile de faire accepter toutes ces conditions par le congrès américain.

Les Américains demandent aux Saoudiens de fournir une aide massive aux Palestiniens, de diminuer leurs contacts avec la Chine et de mettre un terme au conflit avec le Yémen. Israël de son côté devra s’engager à conserver la solution à deux Etats, ce qui signifie de renoncer pour toujours à l’annexion de la Judée-Samarie.