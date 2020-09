Le Shin Bet, la police et d’autres services de sécurité ont mis au jour des activités de la Force Quds iranienne et du Hezbollah libanais en Israël, visant à enrôler des Arabes israéliens et de Judée-Samarie en vue d’attentats en Israël.

Le Shin Bet a révélé jeudi l’arrestation au mois d’août de Yasmin Jaber, habitante de la Vieille ville de Jérusalem et employée de la Bibliothèque nationale à l’Université hébraïque de Jérusalem. Elle est soupçonnée d’avoir été enrôlée par le Hezbollah. D’autres suspects ont été arrêtés à Jérusalem et Ramallah, dont une femme qui vivait depuis quelques années en Turquie.

Les interrogatoires ont permis de révéler comment le Hezbollah et la Force Quds iranienne s’y prennent pour enrôler des agents en Israël dans des buts terroristes.

Yasmin Jaber avait été repérée par le Hezbollah lors d’un séminaire organisé au Liban en 2015. Elle avait ensuite obtenu un nom de code « Ra’hil » pour couvrir ses activités. En 2016, elle était retournée au Liban où elle avait rencontré deux membres du Hezbollah et de la Force Quds, qui l’avaient mis en contact avec un haut responsable terroriste connu pour ses tentatives d’enrôler des agents en Israël.

Yasmin Jaber nie toute implication, mais ce n’est pas ce que révèlent ses correspondances voulues secrètes sur les réseaux sociaux avec des terroristes. Sa mission était de rechercher des candidats en Israël pour former des cellules terroristes, de préférence des femmes, qui peuvent généralement circuler plus facilement et passer davantage inaperçues.

Le Shin Bet explique que les interrogatoires de Yasmin Jaber et de plusieurs autres suspect ont permis de comprendre le modus operandi du Hezbollah face à des citoyens israéliens, par des rencontres à l’étranger (entre autres Turquie et Liban) et tout un système de messages cryptés sur les réseaux sociaux. La Shin Bet précise que ces arrestations ont été le fruit d’une traque de longue date dans le but de déjouer les tentatives de l’Iran et du Hezbollah d’enrôler des Arabes israéliens ou de Judée-Samarie en vue d’attentats.

Photo porte-parole Shin Bet