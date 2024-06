Yotam Gutman, un enseignant dans un établissement scolaire de Herzliya, a publié un tweet insultant envers Iris Haïm, la mère de Yotam, z’l, pris en otage par le Hamas le 7 octobre et tué par erreur par des soldats de Tsahal.

Dans son tweet, Gutman écrit en parlant d’Iris Haïm: ”Est-ce qu’on peut dire maintenant qu’elle est insupportable? Une Bibiste abominable qui rayonne depuis qu’on a tiré sur son fils. Je suis content qu’elle soit soulagée mais pourquoi doit-on la supporter sur les plateaux de télévision?”.

Suite aux nombreuses réactions outrées, l’enseignant a publié quelques heures plus tard des excuses: ”Je m’excuse pour mon tweet d’hier. Je n’aurais pas dû témoigner d’un manque de respect, je lui demande de m’excuser”.

Ce matin, Iris Haïm a réagi dans un post sur Instagram, avec la sagesse qui la caractérise à ce message insultant:

”Bonjour mes amis,

Ce matin quand je me suis réveillée, j’ai compris qu’il s’était passé quelque chose de grave. Aucun soldat n’a été tué cette nuit, aucun otage n’a été libéré, aucun accord n’a été passé pour le retour des otages.

Un certain Yotam Gutman a publié un tweet dans lequel il me traite de ”Bibiste abominable”, demande à ceux qui le lisent s’il n’est pas temps de dire haut et fort qu’ils en ont marre de moi et surtout, que je rayonne depuis que mon fils a été tué.

Je n’ai pas de compte Twitter donc je n’ai pas vu le message. Je note avec intérêt qu’il s’appelle Yotam, son nom de famille est Gutman, un très bon ami à moi porte le même nom.

Beaucoup de gens m’ont conseillé de l’attaquer en diffamation. Apparemment, beaucoup lui ont répondu aussi puisqu’il a publié un message d’excuse froid et contraint. Et 7 minutes plus tard, il a écrit que je lui avais toujours paru dingue et qu’après ”l’exécution” de mon fils, j’en ai trop fait. Franchement, comment autant de méchanceté peut se trouver dans un seul homme? Et il est enseignant en Israël.

Il y en a d’autres comme lui qui sortent les choses de leur contexte et m’écrivent que je suis ”bibiste”, une insulte pour tous ceux qui ne s’insurgent pas contre la haine, la colère et la division.

J’ai pris sur moi de continuer à parler d’union et c’est pourquoi, je suis navrée pour vous Yotam Gutman que vous ayez choisi ces mots qui m’ont blessée personnellement.

De la même manière, vous auriez pu écrire que vous ne partagiez pas mes idées et beaucoup de gens vous auraient certainement rejoint.

Je demande de partager ce post parce que mon message est que les mots de haine, de quelque côté que ce soit, n’ont pas leur place.

Je vous pardonne Yotam Gutman, exactement comme j’ai pardonné aux soldats, à l’armée.

Je vous souhaite de trouver la sérénité.

Et la prochaine fois que vous écrirez des mots blessants, pensez à votre mère. Elle a aussi un fils qui s’appelle Yotam”.