Il existe, notamment chez les Juifs marocains et tunisiens, la coutume de soulever le plateau du seder et de le passer au-dessus de la tête des convives.

C’est d’ailleurs un des temps fort de la Haggadah en même temps qu’un moment important de réjouissance, où toutes ensemble, les personnes présentes entonnent et chantent à l’unisson, ce merveilleux passage: »Bibilou yatsanou mimitsraïm, hala’hmanya bné ‘horim » – « Nous sommes sortis précipitemment d’Egypte, voici le pain de pauvreté, hommes libres ».

Certains le répétent à trois reprises sur des airs variés mais toujours empreint d’allégresse et de bonne humeur.

Ces paroles, nous dit le Rav Shimon Baroukh de Jérusalem, sont en réalité les premiers mots par lesquels le Rambam entame sa Haggadah. Ils signifient: nous sommes sortis d’Egypte précipitamment…..

Les Juifs d’origine de tunisienne et algérienne récitent un autre passage: »Etmol hayinou avadim..hayom bné ‘horim » – »Hier nous étions esclaves, aujourd’hui nous sommes libres ».

L’une des raisons de cet usage serait que le plateau rappelle le AMOUD HEANAN : les nuées de Gloire qui planaient au-dessus des enfants d’Israel dès la sortie d’Egypte et qui leur donnait de l’ombre dans le désert, les protégeant d’un soleil ardent.

Le Rav Schmouel Mellul de Montréal rapporte que ce rituel fait allusion à l’événement du Har Sinaï au cours duquel Hachem a soulevé la montagne et l’a suspendue au-dessus des têtes des Bné Israël.

Le plateau représente également les Dix Commandements qui nous ont été transmis au Mont Sinaï: le plateau contient: trois matsot, un zeroa, un œuf, un harosset, un karpass, deux maror et le plateau lui-même soit dix éléments.

La sortie d’Egypte avait précisément pour but de recevoir la Thorah.

Le célébre Rav Haïm Falaji (1788-1868) de Izmir en Turquie rapporte quant à lui que le plateau du séder fait allusion aux dix sphères célestes.

On le fait donc tournoyer au dessus de la tête des convives afin qu’ils s’imprégnent de la Kedoucha et de la bénédiction des mondes supérieurs. Ainsi par le mérite de ce rituel Hachem nous préservera et nous écartera de tout mal et nous accordera toutes sortes de bénédictions durant cette soirée privilégiée durant laquelle tous les participants s’efforcent de réclamer des bénédictions car c’est le moment propice pour le faire.

C’est la fameuse nuit de la protection. Cette coutume a également été rapportée par le HIDAH, Rav Haïm Joseph David Azoulay ( 1724-1806 Jerusalem-Italie).

Lors de son passage en Tunisie, le Hida alors qu’il célébrait Pessah et se trouvait à la table du Caïd de Tunis, Rabbi Yechoua Tanouji, a relaté cette coutume.

En réalité l’origine de cette coutume se retrouve dans les écrits de l’un des Gueonim datant de plus de 1000 ans, tel que rapporté par le ALE HADASS.

Enfin autre coutume nord-africaine : on a l’habitude de dire quelques mots en judéo-arabe au moment de Yahats, coutume kabalistique de casser la matsa de facon à former le Vav et le Dalet.

Les marocains chantonnent: HAGDA KASM ALLAH LEBHAR ALA TNASS ELTREK.

Hine kherjo shdoudna Israel mine Matsar..ala yad sidna ounbina Mossa ben Amram..

Ala slam ourda..

Hine fakhoum ougourthoum mine le khedma el siyba elmoria

Hagdak ifeknah mine had el galout

Lemaane chemo hagadol vehanora…

Par Moshé fils d’Amram qu’il repose en paix, de la même facon qu’il les a délivrés de la servitude, de même Hachem nous libérera de cet exil en faveur de son grand nom redoutable.

Les Juifs d’origine tunisienne récitent un verset similaire relatant la traversée de la mer rouge. Cette coutume est rapportée dans les livres des sages de Kairouan comme le rapporte le Rav David Setbon dans Ale Hadass.

Hag Kacher Vesameah.

Charles Chalom Lugassy