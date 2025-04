Tsahal a annoncé avoir mené aujourd’hui (dimanche) une frappe aérienne dans la zone de Dahieh, à Beyrouth, détruisant une infrastructure où étaient stockés des missiles de précision appartenant au Hezbollah.

Selon l’armée israélienne, l’entreposage de tels armements constitue une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban, et représente une menace directe contre l’État d’Israël et ses citoyens.

Le Hezbollah aurait dissimulé ces missiles au cœur d’une zone habitée par des civils, illustrant une nouvelle fois, l’utilisation cynique par l’organisation terroriste de la population libanaise comme bouclier humain.

Avant l’attaque, des mesures ont été prises pour minimiser les risques pour les civils, notamment par l’envoi d’avertissements préalables et l’utilisation de munitions de précision.

Tsahal a réaffirmé qu’elle continuerait à agir pour éliminer toute menace pesant sur Israël.