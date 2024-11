Le porte-parole de Tsahal en arabe a lancé ce dimanche matin un appel aux habitants de plusieurs secteurs du quartier de Dahiya à Beyrouth, leur recommandant d’évacuer au plus vite leurs maisons en prévision d’une vague d’attaques des forces de sécurité israéliennes. « Pour votre sécurité et celle de vos familles, ces bâtiments et les structures avoisinantes doivent être évacués immédiatement et il faut s’en éloigner à une distance d’au moins 500 mètres », a-t-il précisé.

Un peu plus tard, on apprenait qu’un nouveau raid de Tsahal avait été effectué dans le quartier de Dahiya. Des images diffusées par les médias locaux montrent un immeuble de huit étages s’effondrant à la suite d’une explosion à al Hadath, dans le quartier de Dahiya.