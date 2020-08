Des équipes chargées de rechercher des disparus sous les décombres à l’aéroport de Beyrouth ont mis au jour un réseau de tunnels dont l’un se trouvait juste en-dessous du hangar d’où est partie l’explosion qui a secoué la capitale libanaise. Selon Israël ce tunnel appartiendrait au Hezbollah et aurait un rapport avec les activités de l’organisation terroriste dans cette partie de l’aéroport. Naïveté ou mauvaise foi, certains experts internationaux « s’interrogent sur l’utilisation de cette infrastructure souterraine située sous les silos à blé et à proximité du hangar, où le nitrate d’ammonium était stocké »…

Vidéo :

ADDENDUM:

There are reports that a French search & rescue team has discovered a Hezbollah tunnel at the #Beirut blast site.

Seeking further information & confirming.#حزب_الله_الارهابي pic.twitter.com/Yo5vJ3HS23

