L’organisation « Betzalmo » a déposé une plainte auprès du directeur de la chaîne Hadashot 12 contre la journaliste Rina Matsliah. Cette dernière, lors d’un journal télévisé s’est emportée contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et a notamment déclaré: « On ne peut pas ne pas penser que les décisions extrême prises par le Premier ministre dans le cadre de la lutte contre le virus du Corona sont mues par ses intérêts de survie politiques ». Pour « Betzalmo » il s’agit d’une grave calomnie destinée à diffuser encore davantage la haine envers Binyamin Netanyahou alors que le pays est en état d’urgence. L’organisation demande la mise à pied de cette journaliste pour « ces propos offensants à une moment aussi difficile pour Israël et pour le monde ».

De manière générale, les trois grandes chaînes de télévision décrivent avec scepticisme voire avec critiques l’action du Premier ministre dans le cadre de la lutte contre le virus alors que des pays étrangers louent la manière dont Israël se mesure ce fléau. Sans parler d’Ofer Eini, ancien président de la Histadrout et homme de gauche qui a avoué que c’est heureusement Binyamin Netanyahou qui tient les commandes du pays en cette période difficile.

Rina Matsliah n’est de loin pas la seule journaliste qui traite le Premier ministre avec autant de mépris et de haine en cette période. Le journaliste Ouri Misgav (Haaretz) a lui-aussi évoqué la situation actuelle: « Il est clair que Binyamin Netanyahou me fait peur. Il nous détruit de l’intérieur. Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, ne constitue pas une menace existentielle pour Israël, mais Netanyahou oui ».

