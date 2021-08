Le président du parti Hatziyonout Hadatit a réussi à mettre en échec un projet de loi dangereux que voulait faire adopter le ministre de la Défense. Le texte visait à permettre plus facilement et plus rapidement au Procureur de Tsahal d’ouvrir des enquêtes pénales contre des officiers ou des soldats de Tsahal après une opération ou une guerre.

« Il s’agit d’une loi d’abandon des soldats » avait déclaré Smotritch qui avait entamé une campagne publique dans les réseaux sociaux pour que le ministre de la Défense abandonne son projet. Le député avait aussi rappelé à Naftali Benett et Ayelet Shaked qu’ils se sont toujours opposés à l’excès de « judiciarisation » de Tsahal qui porte atteinte à l’efficacité opérationnelle, car la crainte de poursuites peut modifier le jugement des officiers et des soldats en temps réel. Le tapage fait par le président de Hatziyonout Hadatit a fait son effet et la coalition a retiré le texte de l’ordre du jour.

Betzalel Smotritch a déclaré : « Le fait même qu’un telle loi ait pu être envisagée est en soi une honte. Je demande à la coalition de mettre cette loi définitivement aux oubliettes et qu’elle applique sa promesse de soutenir les soldats de Tsahal en les débarrassant des fonctionnaires juridiques ».

Photo Sraya Diamant / Flash 90