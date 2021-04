Le président du parti Hatziyonout Hadatit a refait une mise au point vendredi, dix-huit jours avant la fin du délai imparti à Binyamin Netanyahou pour tenter de former une coalition. Il a répété sans ambiguïté qu’il n’acceptera pas d’entrer dans une coalition qui serait soutenue par le parti islamique Ra’am.

Dans un communiqué publié sur Twitter, Betzalel Smotritch a écrit : « Si le Likoud échoue dans la formation d’un gouvernement national, c’est parce qu’il aura perdu son temps et des jours précieux dans des directions dangereuses et sans issue. Je ne prêterai pas main forte à un suicide de la droite et de l’Etat d’Israël en aidant à la formation d’un gouvernement immoral qui aura été formé à cause d’une vision à court vue, qui sera dépendant de partisans du terrorisme et des antisionistes et dont nous serons les otages ».

Cette mise au point vient après les informations quant à des progrès dans les négociations entre Binyamin Netanyahou et Naftali Benett qui laissent présager de lourdes pressions qui vont être exercées dans les jours qui viennent sur Betzalel Smotritch.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90