Le ministre des Transports Betzalel Smotritch s’est attiré des critiques après sa réaction extrêmement virulente et offensante dimanche envers le Premier ministre Binyamin Netanyahou à propos de la décision du tribunal de Nazareth interdisant la séparation hommes-femmes pour un concert hassidique à Afoula: « Je me serais attendu à ce que le Premier ministre se porte à la défense du public religieux et qu’il rappelle à l’ordre le conseiller juridique du gouvernement dont le staff mène un combat fondamentaliste pour imposer la laïcité. Mais hélas, il est n’occupé qu’à chercher des mandats auprès d’eux (les religieux) mais pas à s’occuper de leurs problèmes. Le système judiciaire est stupide. Désolé de ne pas trouver de mot plus fin eu égard au poste que j’occupe. Il s’agit d’une ‘stupidité progressiste fondamentaliste’. Mais comme nous sommes des adeptes de la gouvernance, nous ne rejetterons pas la responsabilité sur les juristes: ce Premier ministre est faible car 100% de cette folie se déroule sous son mandat. Zéro en leadership, zéro en gouvernance. C’est Dina Zilber (adjointe au conseiller juridique) qui est le vrai Premier ministre… ».

Visiblement embarrassée, Ayelet Shaked a eu une « discussion » avec le n°3 du parti pour lui demander de ne plus s’exprimer avec une telle violence envers le Premier ministre. Sur son compte Twitter, l’ancienne ministre de la Justice a écrit *qu’il y aurait eu d’autres manières de s’exprimer ».

Un peu plus sévère, le ministre et ancien président du Ihoud Haleoumi, Ouri Ariel a déclaré: « Il n’est pas digne de s’exprimer ainsi envers un Premier ministre, à plus forte raison si on occupe un poste dans son gouvernement! »

Mais la critique la plus virulente est venue des rangs du Likoud par la voix de Miri Reguev: « Honte à vous, Betzalel Smotritch! Je vous demande de présenter vos excuses sincères au Premier ministre. Apparemment, vous fréquentez trop Benett et Shaked ces derniers temps et avez été contaminé par la maladie du ‘tir à l’intérieur du tank' ».

Des tensions internes à la droite qui sont totalement inutiles voire nuisibles à cinq semaines du scrutin.

Photo Miriam Alster / Flash 90