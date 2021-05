Le député Betzalel Smotritch, président au parti Hatziyonout Hadatit a sévèrement épinglé le journaliste Barak Ravid (Walla) après qu’il ait publié en anglais un post anti-israélien . « L’affaire de Sheik Jarrah provoque des dégâts terrible à l’image d’Israël aux Etats-Unis ».

Smotritch a répondu : « Non Barak ! Ce n’est pas la situation à Sheikh Jarrah qui provoque des dégâts ! C’est vous et vos amis qui faites tout pour provoquer ces dégâts en passant votre temps à salir l’Etat d’Israël, en collaborant avec ceux qui veulent déligitimer le pays, en publiant des mensonges et des fadaises dans le monde entier en langue anglaise. Vous diffusez ces mensonges et vous ‘plaignez’ ensuite des dégâts ».

Betzlalel Smotritch a également dénoncé l’attitude du journal « Haaretz », notamment en anglais, qui est très lu à l’étranger, et diffuse méthodiquement des ‘informations’ très négatives sur Israël.

Photo Sraya Diamant / Flash 90